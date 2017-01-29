В Киеве перезахоронили останки поэта Александра Олеся и его жены (фото)

В Киеве перезахоронили останки поэта, писателя Александра Олеся и его жены Веры Кандыбы.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, в панихиде - прощании с писателем приняли участие президент Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко.

В начале молебна во Владимирском соборе в Киеве патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что, хотя Олесь жил и умер за пределами Украины, он любил Родину, и свою любовь воплощал в поэзии. Присутствующие помолились за упокой души украинского поэта и его жены.

«В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям», - подчеркнул Порошенко.

По мнению президента, не только перезахоронение в Украине, но, в первую очередь, изучение и популяризация произведений Олеся станет данью памяти поэта.

«Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину», - отметил он.

Украинского поэта перезахоронили на Лукьяновском кладбище.

Украинский писатель, поэт, драматург Александр Олесь (настоящая фамилия - Кандыба) (1878-1944) долгое время жил и работал за рубежом. Он умер в Праге, где и был похоронен. 3 января 2017 года останки писателя и его жены были эксгумированы, поскольку законы Чехии предусматривают плату ренты за место на кладбище. До этого времени ренту платил выходец из Украины Владимир Михайлишин, однако недавно он умер, и его сын решил похоронить отца на могиле Олеся.

Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с эксгумацией останков Олеся в Чехии.

14 января власти Чехии дала разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта.