"Газпром" опровергает заявление Ющенко

"Газпром" опровергает заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что Украина решила вопрос с урегулированием газового долга перед Россией.

"Такого рода заявления нас очень удивляют. Реструктуризацию долга в одностороннем порядке обычно проводят только после дефолта... В рамках двусторонних отношений никаких договоренностей о реструктуризации задолженности нет, и никаких документов по этому поводу не подписано", - говорится в пресс-релизе "Газпрома" со ссылкой на официального представителя холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, передает РИА «Новости».

"По контракту "Нафтогаз Украины" должен оплатить весь полученный газ до конца месяца поставок. Так что вопрос отнюдь не решен. Поставки в ноябре не оплачены, платежей за декабрь мы также не видим. Реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона пока не предлагает. Рассчитываем на завтрашней встрече с Олегом ДУБИНОЙ (глава "Нафтогаза Украины") увидеть свет в конце тоннеля", - заявил С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщалось, сегодня, 23 декабря, В.ЮЩЕНКО заявил на пресс-конференции, что вопрос с урегулированием задолженности решен, и выразил надежду, что контракт о поставках газа в Украину в 2009 году в ближайшее время будет подписан.

"Для расчетов по части долга за газ мы используем валютные резервы Национального банка. 800 миллионов долларов было заплачено из резервных фондов, более 20 миллионов - инкассована выручка НАК "Нафтогаза", часть долга реструктурирована на январь-февраль и, таким образом, на сегодня этот вопрос решен", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Ранее официальный представитель российского холдинга сообщал, что "Газпром" и "Нафтогаз Украины" в среду продолжат переговоры по поставкам газа и урегулированию задолженности украинской стороны.