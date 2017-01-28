Россияне зовут к себе украинских авиаконструкторов, "чтобы не умерла школа Антонова"

Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия «Антонов», заявил в субботу вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

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«Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, которые создавали «Ан», - утверждает Рогозин.

По его словам, в России готовы обеспечить украинских авиаконструкторов «самым необходимым, всей необходимой работой, перспективой, заработными платами для того, чтобы не умерла и идеология авиастроения, когда была взлелеяна Олегом Константиновичем Антоновым, как единственная неотделимая часть общей школы авиастроения Советского Союза».

Как известно, Авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова начало работу в Киеве в 1952 году. Предприятие разработало более 100 пассажирских, военно-транспортных и специализированных самолетов, в том числе такие грузовые гиганты, как "Руслан" и "Мрия".

В частности, Ан-225, разработанный КБ им. Антонова, ныне является крупнейшим и самым мощным транспортным самолетом в мире.

В декабре 2016 года Государственный авиастроительный концерн "Антонов" презентовал новый грузовой самолет АН-132D, в разработке которого принимали участие Канада, США, Великобритания, Германия, Франция и Саудовская Аравия.

По словам президента Украины Петра Порошенко, АН-132D продолжает славную линейку украинских авиатранспортников, среди которых известные самолеты "Антей", "Руслан" и "Мрия".

"Мы убеждены, что у этого самолета большое будущее. Мы убеждены, что у него есть рынок 260-290 самолетов до 2035 года", – сказал Порошенко.