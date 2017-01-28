Порошенко завтра почтит память Героев Крут

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 29 января, почтит память Героев Крут.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Порошенко возложит цветы к Памятному кресту Героям Крут (площадь Андрея Первозванного).

Торжественная церемония состоится в 11:30.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал украинцев в День памяти Героев Крут, который отмечается 29 января, вспомнить всех воинов, отдавших жизнь за Украину.

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Справка УНИАН. 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

Официально День памяти Героев Крут начали отмечать в Украине с 2007 года.