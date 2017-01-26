Харьковская прокуратура уличила сельского голову в "распродаже" земли на триста тысяч гривен

Дергачевский местная прокуратура направила в Арбитражный суд области иск об отмене разрешения на разработку проекта землеустройства с целью дальнейшего предоставления участка в аренду в Краснокутском районе, передает 057.ua.

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Как рассказал и.о. руководителя местной прокуратуры Александр Цымбалюк, распоряжением главы районной государственной администрации одном из сельскохозяйственных обществ предоставлено разрешение по разработке технической документации на 37 га незаконно отведенных сельскохозяйственных земель.

"Однако, как выяснилось, разрешение предоставлено незаконно. Поскольку РГА не уполномочена принимать подобные решения без предварительного проведения земельных торгов. В данном случае торги не проводились", - пояснил А. Цимбалюк.

По предварительным данным стоимость земли составляет около 300 тыс. Грн.

Сейчас иск находится на рассмотрении суда.