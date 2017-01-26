Боевики "ДНР" впервые пустили представителей Красного Креста к украинским пленникам (видео)

Боевики «ДНР» впервые разрешили представителям Красного креста посетить украинских пленных. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Руководитель миссии Санела Байрамбашич никаких подробностей не сообщает, ни о месте, ни об условиях, в которых находятся пленные.

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В то же время Байрамбашич сообщил лишь, что представителям Красного креста удалось отвезти узникам письма.

Как сообщал УНИАН ранее, Международный комитет Красного Креста отправил для жителей временно оккупированных территорий Донетчины 216 тонн гуманитарной помощи.

Через КПВВ «Новотроицкое» на неконтролируемую территорию проехали 12 грузовиков от МККК. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольствие и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн.