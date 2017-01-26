Судьи углубляли противостояние во время Революции достоинства своими решениями о запрете мирных собраний - Горбатюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сказал во время круглого стола на тему: “Третья годовщины убийств на Майдане: болезненный опыт и последствия регуляции свободы мирных собраний”.

Он отметил, что по результатам расследования событий на Майдане “сообщено о подозрении 350 лицам, в отношении 221 лица обвинительные акты направлены в суды, и среди них, в частности, 48 чиновников, 190 правоохранителей, 19 следователей, 12 прокуроров и 14 судей, которые принимали или совершали те или иные незаконные решения или действия в отношении протестующих с целью препятствования проведению митингов и собраний”.

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По словам Горбатюка, в ходе расследования соответствующих уголовных производств были получены статистические данные, которые свидетельствуют, что представители режима экс-президента Виктора Януковича прилагали максимум усилий, чтобы запрещать мирные собрания граждан. Так, в 2010 году судами было запрещено 82,9% запросов на проведение мирных акций, в 2011 — 87,1%, в 2012 — 87,7%, в 2013 — 81,8%.

В то же время Горбатюк отметил, что после Евромайдана эти тенденции начали меняться, но “резкого перелома” не произошло, - в 2014 году запрет была установлен на 75,9% запросов на проведение мирных акций, в 2015 – на 52,6%, в первой половине 2016 года – на 50%.

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Горбатюк подчеркнул, что именно судьи внесли свою лепту в эскалацию событий, в частности, по его данным, в период с 21 ноября по 30 ноября 2013 года было вынесено 51 судебное решение о запрете проведения мирных акций.

По его словам, сегодня следствие рассматривает версию, что суды запрещали проведение акций по указаниям тогдашнего руководства государства.

“В большинстве регионов Украины судами по представлениям облгосадминистраций или горадминистраций выносились решения о запрете мирных собраний”, - подчеркнул Горбатюк.

В то же время он отметил, что с 30 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года судами было вынесено 50 решений о запрете проведения мирных собраний.

Горбатюк подчеркнул, что такие решения судов были необходимы власти, чтобы правоохранительные органы могли применяли силовые методы против митингующих.

При этом он напомнил, что первый «самый жестокий разгон митинга 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве состоялся без решения суда.

По его словам, именно с этими событиями предъявлены обвинения 16 лицам, начиная от бывшего президента, секретаря СНБО, его заместителя, министра внутренних дел Украины, его заместителя и руководства киевской милиции.

Как сообщал УНИАН ранее, Генеральная прокуратура объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии силовиков при разгоне Евромайдана.

"Департамент спецрасследование расследует уголовное дело в отношении Лебедева по подозрению в том, что он в составе преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал правоохранителям в подавлении протестных акций активистов Евромайдана", - говорится в сообщении. Экс-министру инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.