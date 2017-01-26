Альтернативные источники информации вытесняют традиционные новости - эксперты о будущем СМИ

В Украине за последний год уровень недоверия к СМИ вырос на 13% - с 6% до 19%. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале «Новое Время».

В частности, по мнению экспертов, граждане пытаются найти альтернативные источники информации, которыми сегодня стали социальные сети.

«Людьми теперь легче манипулировать, создавать фейковые новости и направлять общественный гнев куда нужно», - такого мнения придерживается политолог Петр Олещук.

В то же время научный руководитель КМИС Лиана Новикова подчеркивает, что темпы падения доверия граждан к СМИ поражают. В частности, если в 2012-м году СМИ не доверяли 28,3%, то уже через четыре года, в 2016 году этот показатель достиг 45%.

Читайте такжеРФ в информационной войне против Швеции распространяла выдуманные новости – шведские эксперты

Издание отмечает, что среди причин снижения доверия является и война на Востоке, и войны между владельцами самих СМИ.

Похожая ситуация с кризисом доверия к СМИ также наблюдается и в США. Американский журналист Ян Бэтсон рассказывает, что сегодня в СЩА, начиная с 1972 года, фиксируется самый низкий уровень доверия к СМИ. А последняя президентская кампания в стране только усугубила положение.

Тимофей Милованов, профессор Питсбургскому университета, добавляет: современные американские СМИ находятся в погоне за сенсацией, конкурируя с соцсетями за читателя.

При этом ситуация с доверием к журналистам не лучшая и в Европе, где также ежегодно отметка недоверия растет.

Читайте такжеВ Минобороны указали на очередной фейк российской пропаганды

Однако, как отмечают эксперты, СМИ атомизируются в разных нишах. То же самое произойдет и с обществом, которое будет транслировать собственную правда, а это означает, что достичь общего консенсуса станет еще труднее.

Как результат пустых новостей станет больше, а вот аналитики поубавится. Такого мнения придерживается руководитель ИМИ Оксана Романюк.

"В результате пустых и лживых новостей будет много. А аналитики, к сожалению, мало», - сказала она.

Полный материал можно прочитать в свежем номере журнале «Новое время».

Как сообщал УНИАН ранее, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович осудила продолжающееся ухудшение свободы слова, свободы СМИ и безопасности журналистов в оккупированном Крыму и на Донбассе.