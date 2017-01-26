В Житомирской области чиновника управления ОГА поймали на взятке в 2,5 тысячи долларов

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Отмечается, что 25 января работники следственного отдела прокуратуры области совместно с работниками отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ изобличили во время получения неправомерной выгоды руководителя одного из управлений Житомирской облгосадминистрации и его посредника.

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Во время проведения оперативных мероприятий в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч.3 ст. 368 УК Украины установлено, что чиновник вымогал от частных предпринимателей Житомирского района неправомерную выгоду за беспрепятственную деятельность в сфере переработки леса.

Для получения неправомерной выгоды чиновник привлек жителя Житомира.

«Посредник после получения им указанной суммы задержан на территории складских помещений частного предпринимателя, а чиновник – в центре города. Неправомерная выгода изъята», - говорится в сообщении.

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В настоящее время решается вопрос об избрании обоим задержанным меры пресечения, а также об отстранении руководителя управления от занимаемой должности.

Досудебное расследование проводится следственным отделом прокуратуры области.

Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.