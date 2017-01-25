Amnesty International: СБУ освободила всех людей из "секретной тюрьмы" в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

«Собственно, безнаказанность за нарушения, связанные с содержанием под стражей в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины как со стороны украинской власти, так и со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов, продолжает иметь место», - отметила Покальчук.

Она отметила, что Amnesty International и Human Rights Watch повторно призывают стороны конфликта на Донбассе прекратить все своевольные и тайные задержания, а также жестокое обращение с задержанными, обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в нарушении прав человека.

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«В июле 2016 года мы зафиксировали факты длительного, своевольного и иногда тайного содержания под стражей, которые могут рассматриваться как насильственные исчезновения, а также факты жестокого обращения с задержанными как со стороны украинской власти, так и со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов», - напомнила она.

«С момента публикации доклада (Amnesty International и Human Rights Watch) в июле 2016 года, 18 человек, которые были описаны в этом отчете и которые были подвергнуты насильственному исчезновению со стороны СБУ, все 18 человек были освобождены из тайного содержания под стражей харьковским подразделением СБУ. Важно, что последние трое из задержанных были освобождены в декабре 2016 года. Насколько нам известно, харьковское подразделение СБУ больше не держит человек под стражей неофициально», - подчеркнула она.

Напомним, ранее Amnesty International и Human Rights Watch заявили, что представители украинской власти, так и пророссийские сепаратисты незаконно удерживают гражданских лиц в течение длительного времени под стражей, а также подвергают их пыткам.

29 августа 2016 года был опубликован доклад правозащитников Amnesty International и Human Rights Watch, в которой сообщалось, что из «секретной тюрьмы» СБУ были освобождены 13 человек.