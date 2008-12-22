Банкам разрешили продавать валюту... только с 10.00 до 14.00

Национальный банк Украины своим постановлением № 435 «О функционировании безналичного межбанковского валютного рынка Украины» с 22 декабря 2008 г. ужесточил правила торговли иностранной валютой.

Согласно постановлению, которым располагает УНИАН, банки обязаны проводить операции по покупке и/или продаже безналичной иностранной валюты за гривни в течение времени функционирования Системы подтверждения договоров на межбанковском валютном рынке Украины Национального банка Украины (далее – Система подтверждения договоров).

При этом банки проводят операции со своими клиентами (кроме банков) в рамках самого банка с 10.00 до 14.00 по киевскому времени. Между собой банки проводят операции с 14.00 до 16.00 по киевскому времени.

«Банк от своего имени осуществляет покупку иностранной валюты от своих клиентов (кроме банков) по согласованному с ними курсу и продает ее собственным клиентам (кроме банков) также по согласованному курсу», – говорится в постановлении НБУ.

Кроме того, если сумма купленной банком у своих клиентов (кроме банков) валюты не удовлетворяет необходимости других его клиентов (кроме банков), банк включает эту сумму в заявку на участие в Системе подтверждения договоров. Избыточную сумму банк также выносит на продажу в Системе подтверждения договоров.

Как сказано в постановлении, в случае необходимости банк принимает участие в Системе подтверждения договоров с другими банками только как покупатель или как продавец каждого вида иностранной валюты.

«Банки также обязаны осуществлять валютные операции между собой по согласованному курсу», – отмечается в постановлении. Купленную иностранную валюту банк продает своим клиентам (кроме банков) также по определенному курсу.

В случае превышения установленного лимита валютной позиции банк обязан продать такое превышение не позже следующего банковского дня. Если банк не сможет этого сделать, он должен продать валюту Нацбанку по официальному курсу.