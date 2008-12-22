Налоговики раскрыли схему ухода от налогов через заграничные банкоматы

Винницкие налоговики разоблачили нелегальный канал, через который с Украины за границу было переведено свыше 14 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления налоговой администрации в Винницкой области.

Согласно сообщению, именно столько денег поступило на банковские счета организатора преступной схемы - винницкой предпринимательницы. Свои вклады женщина в дальнейшем снимала с банкоматов за границей и уже в долларовом эквиваленте, по крайней мере, в трех странах – в Турции, Грузии, Армении.

Установлено, что с ее счета переводили в наличность средства также иностранные граждане, что позволяет говорить о международном характере преступной группировки.

Наличные средства частная предпринимательница там же, за границей, вкладывала в товар, который возвращался в Украину для последующей реализации.

Полученную прибыль винничанка не вносила в налоговые декларации. Следовательно, сумма налога из доходов физических лиц, которую должна была платить злоумышленница, из уже установленных свыше 14 миллионов превысила 2 млн. грн.

Это стало поводом для возбуждения против нее следователями налоговой милиции уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного Кодекса Украины – уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Сейчас следствие устанавливает суммы, поступившие на счет винничанки и которые впоследствии были переведены в наличность без уплаты соответствующих налогов, а также полный перечень стран, где она осуществляла свою преступную деятельность. Если вина винничанки будет доказана, и суд признает ее виновной, злоумышленнице угрожает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.