В Киев прибыл Санта Клаус из Лапландии

В Киев прибыл настоящий Санта Клаус из Лапландии в сопровождении посла Украины в Финляндии Андрея ДЕЩИЦЫ. Приезд сказочного гостя в украинскую столицу организовал Фонд “Open Ukraine”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, в субботу в полдень Санта Клауса в аэропорту Борисполь встречали песнями и танцами украинские детские коллективы под аккомпанемент джазовой группы, а также член Фонда “Open Ukraine” Терезия ЯЦЕНЮК и посол Финляндии в Украине Кристер МИККЕЛССОН.

На пресс-конференции в аэропорту Санта был глубоко тронут теплой и праздничной встречей украинских детей, отмечается в сообщении.

Санта сознался, что приехал подарить детям радость и воплотить их мечты, а тем, кто писал ему письма - вручить подарки.

Дедушка Йолопуки рассказал, что ему 400 лет и он праздновал 345 рождественских праздников во всех странах мира, однако давно мечтал посетить Украину. Поэтому поздравил всех с рождественскими праздниками и пожелал хорошего настроения, искреннего смеха и веселых праздников.

По словам Т.ЯЦЕНЮК, Фонд “Open Ukraine” готовил эту акцию последних пол года.

Санта Клаус вместе с городским председателем Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ вечером зажгли новогодние огни главной елки Украины и в эти минуты принимает участие в благотворительном вечере, средства от которого пойдут на потребности незрячих детей.

Как сообщили в Фонде, в последующие два дня рождественский гость будет посещать детские дома и интернаты, где будет дарить детям подарки.

Завтра, 21 декабря в 15:40, европейский Клаус встретится с украинским Николаем в парке имени Тараса Шевченко.