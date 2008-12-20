В Краматорске выбивают заявления на увольнение с «нужной» формулировкой

В Краматорске Донецкой области остановил работу цементно-шиферный комбинат «Пушка».

Как сообщили УНИАН работники предприятия, со вчерашнего дня всех сотрудников «заставили написать заявления на расчет с формулировкой «по соглашению сторон», пригрозив, что те, кто не напишет такого заявления, вообще никогда не получат никаких денег». В штате предприятия оставили 150 сотрудников, из которых работники охраны (70 человек), работники котельной и минимум других специалистов.

Работникам комбината объяснили, что столь скорое сокращение вызвано решением московских учредителей предприятия в связи с резким уменьшением производственных заказов на выпускаемые стройматериалы.

По некоторым данным, оставшиеся на предприятии сотрудники будут оформлены как работники одного из цехов цементно-шиферного комбината Балаклеи (Харьковская область).

Нынешнее сокращение на «Пушке» уже второе, первое было в октябре-ноябре, когда после массовых увольнений на предприятии оставалось еще более 500 работников, рассказали уволенные вчера.

Справка УНИАН. Краматорский цементно-шиферный комбинат начал работу в апреле 1912 года.

Выпускает широкий ассортимент цемента, шифера, шлакоблока и строительных материалов. Также на комбинате освоено производство шифера цветного исполнения, тротуарной плитки различного профиля (всего 8 видов), бордюра тротуарного.

В 2005 году Антимонопольный комитет Украины дал разрешение ОАО "Евроцемент групп" (Россия) на приобретение контрольных пакетов акций ОАО "Краматорский цементно-шиферный комбинат - Пушка" и ОАО "Балцем".

Завод "Балцем" (Балаклея, Харьковская область) был приобретен холдингом "Евроцемент групп" в мае 2005 года, а «Пушка» - в апреле 2005 года.