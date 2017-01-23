В полиции Днепра объявили о новом наборе

13:06, 23 января 2017
Общество
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На официальном сайте Национальной полиции Днепропетровской области появилась информация о вакантных должностях в подразделении Главного управления полицейских.

Фотоиллюстрация / REUTERS

Так, на работу в Нацполицию требуются следователи и оперуполномоченные. В частности открыты 60 вакансий следователей и 50 вакансий оперуполномоченных.

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Кроме этого, согласно информации, обнародованной на официальном сайте Нацполиции, работа предоставляется не только в Днепре, но и по области.

Вместе с тем в сообщении указаны, какими навыками должен обладать кандидат, требования к соискателям также указаны.

В Нацполиции, в свою очередь, обещают зарплату от 10 000 гривень, перспективу карьерного роста и профподготовку по международным стандартам.

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Теги: #полиция#Днепр