Останки украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину из Чехии до конца следующей недели
Об этом временный поверенный Украины в Чешской Республике Зиновий Гошовский сообщил сегодня на вечере памяти поэта в Праге.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге», - сказал дипломат.
Сегодня в Праге по инициативе украинской общины также отслужили панихиду по Олесю и его жене Вере Кандыбе.
Справка УНИАН. Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, в размере 20 тыс. чешских крон на 10 лет (около 20 тыс. грн). По данным представителей украинской общины в Чехии, ренту за могилу Олеся платил, по собственной инициативе, гражданин Чехии, выходец из Украины Владимир Михайлишин. Недавно он умер, и его сын Роман выразил намерение похоронить отца в могиле Олеся.
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Утром 3 января на Ольшанском кладбище останки Олеся и его жены были эксгумированы, а в их могиле похоронен Михайлишин.
Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии.
14 января власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта. Перезахоронят Олеся на Лукьяновском кладбище.