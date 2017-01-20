В Минздраве считают, что внедрение семейной медицины кардинально изменит к лучшему ситуацию с заболеваемостью

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что внедрение семейной медицины в Украине кардинально изменит к лучшему ситуацию с заболеваемостью.

Как передает корреспондент. УНИАН, об этом она сказала сегодня, 20 января, журналистам в Житомире на пресс-конференции.

По ее словам, начатая в Украине медицинская реформа предусматривает, среди прочего, внедрение семейной медицины и открытие амбулаторий семейного врача.

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«Самые здоровые страны Европы имеют сильную семейную медицину. От больниц здоровье человека не зависит, во многом оно зависит от семейного врача, в Украине сейчас это звено отсутствует. И это наша цель, чтобы у каждого украинца был свой врач»,- подчеркнул заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Находясь в Житомире с рабочим визитом, Супрун приняла участие в презентации современной системы электронной регистрации в поликлинике № 2 КУ «Центральная городская больница №1 г. Житомира».

Как сообщал УНИАН, 29 декабря прошлого года в Житомире открыли первую амбулаторию семейного врача, на которую из городского бюджета выделили 1,7 млн грн.