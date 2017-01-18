Военному госпиталю в Днепре передали оборудование для проведения операций
22:15, 18 января 2017Общество
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Оборудование прислали благотворители из Франции.
Днепровский госпиталь получил принадлежностей для проведения операций / Скриншот видео
Днепровский военный госпиталь получил аппарат для расшифровки рентген-снимков, стол для оперирования ранений головы, а также многофункциональное стоматологическое кресло, которое дает возможность проводить операции на челюстях бойцов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
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До сих пор в больнице не было соответствующего оборудования, чтобы проводить срочные стоматологические операции. То, которое Франция передала Украине сегодня, не новое, определенное время его использовали во французских клиниках.
Оборудование для оперирования передали военному госпиталю в Днепре благотворители из Франции
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