Военному госпиталю в Днепре передали оборудование для проведения операций

Днепровский военный госпиталь получил аппарат для расшифровки рентген-снимков, стол для оперирования ранений головы, а также многофункциональное стоматологическое кресло, которое дает возможность проводить операции на челюстях бойцов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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До сих пор в больнице не было соответствующего оборудования, чтобы проводить срочные стоматологические операции. То, которое Франция передала Украине сегодня, не новое, определенное время его использовали во французских клиниках.