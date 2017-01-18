Трагедия в Княжичах: по результатам служебной проверки из рядов Нацполиции уволили 7 офицеров

По результатам служебной проверки относительно перестрелки в селе Княжичи Киевской области, в результате которой погибли пятеро правоохранителей, из рядов Национальной полиции уволено 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях.

Как сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, в отношении еще 9 полицейских применены дисциплинарные взыскания.

"В частности, снят с должности руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного главка полиции, которые не обеспечили надлежащей коммуникации и обмена информацией между подразделениями, что находились на месте происшествия. Кроме того, не оценив обстановку, которая сложилась на месте происшествия, указанные должностные лица доложили руководству недостоверную информацию", - отмечается в сообщении.

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Также в департаменте проинформировали, что лишили должностей ряд руководителей Шевченковского управления полиции, которые «неподобающе проанализировали оперативную информацию, что привело к определению неверного объекта нападения».

«Уволен ответственный от управления полиции охраны, который, прибыв на место происшествия, несвоевременно проинформировал о совершении преступления. Вместе с другими с должности отстранен оперуполномоченный Департамент уголовного розыска Нацполиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию руководству по подготовке к совершение преступления на территории с. Княжичи", - добавили в полиции.

"Еще в отношении 9 полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, главу киевской полиции и руководителя Шевченковского районного управления полиции города Киева предупреждено о неполном должностном соответствии", - заявили в ведомстве.

Заключение служебного расследования направлены в Генеральную прокуратуру Украины, которая осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту перестрелки. Согласно результатам следствия, Генеральной прокуратурой будет дано окончательную оценку действиям полицейских.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.