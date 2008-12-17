С гепатитом госпитализированы 22 детей и двое взрослых

В селе Нерубайское Беляевского района Одесской области в течение последних двух дней количество заболевших гепатитом А возросло из 21 до 24 человек.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации, на больничных койках оказались 22 детей и 2 взрослых пациентов.

В свою очередь главный санитарный врач Одесской области Любовь ЗАСЫПКА отметила, что речь идет не об эпидемии, а лишь о локальной вспышке вирусного гепатита.

В пригородном селе Нерубайском специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят подворовые обходы, осуществляется медицинский осмотр людей, контактировавших с больными, продолжаются противоэпидемические мероприятия и вирусологические исследования.

По словам санитарного врача, предприняты все необходимые меры, чтобы инфекция не распространилась за пределы двух улиц села, где компактно проживает община ромов.

Как сообщал УНИАН, очаг вирусного гепатита А был зафиксирован в пригородном Нерубайском по прибытии в село в конце октября гражданки России, которая раньше контактировала с человеком, зараженным вирусным гепатитом. Врачи-эпидемиологи предполагают, что, вероятно, гостья общины местных ромов и стала «источником распространения инфекции контактно бытовым способом из-за несоблюдения правил личной гигиены».