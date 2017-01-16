В Днепре Крещение будут праздновать в Новобогородицкой крепости

Об этом на пресс-конференции сообщили директор КП "Агентство развития Днепра" Владимир Панченко и директор КП "Этнографические парки Днепра" Дмитрий Каюк.

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"Это событие объединяет две вещи. Во-первых, это отдых наших горожан – людей, которые живут "на асфальте". Они выйдут на природу: лес, снег, прекрасные пейзажи, праздничное настроение. Во-вторых, – знакомство с традициями нашего народа, которые, будем откровенны, забыты", – цитирует Дмитрия Каюка пресс-служба днепровского горсовета.

В программе мероприятия – освящение воды, погружение в прорубь, выступления вокальных и хореографических коллективов, аниматоров, праздничные представления. Кроме того, состоится выставка казацкого оружия, а также всем желающим будут предлагать казацкий кулеш. Также гости праздника смогут принять участие в мастер-классе по хоккею, покататься на катке и в повозке, запряженной лошадью.

Вход на мероприятие бесплатный. Чтобы гости праздника могли добраться до села Шевченко, где расположена Новобогородицкая крепость, усилят движение маршрута № 98. А от конечной остановки до места проведения мероприятия организуют подвоз.