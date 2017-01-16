Боевики ограничили ввоз продуктов на оккупированную территорию до 50 кг на человека - Олифер

Об этом по итогам заседания в Минске Трехсторонней контактной группы сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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«Мы с сожалением отмечаем, что со стороны ОРДО работа КПВВ «Золотое» остается заблокированной. Кроме того, несмотря на то, что в 2016 году Украина увеличила максимально допустимый вес продуктов, разрешенный для ввоза на неподконтрольные территории Донбасса с 50 до 75 кг, представители ОРДО ограничили ввоз продуктов до 50 кг на одного человека», - написала Олифер.

Также она сообщила, что украинская сторона во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске заявила о срыве перемирия боевиками.