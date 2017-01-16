В Киеве приговорили к 8 годам тюрьмы подполковника медслужбы за госизмену во время аннексии Крыма – Матиос

Дарницкий районный суд города Киева приговорил подполковника медицинской службы до 8 лет тюремного заключения за совершение госизмены и дезертирства и перехода на службу в армии РФ в период незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора – главный военной прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

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«Заместителю начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины «Судак» подполковнику медицинской службы С. оглашен приговор Дарницким районным судом города Киева за совершение госизмены и дезертирства, а также переход на службу в российскую армию в период аннексии Крыма», – отметил он.

По словам Матиоса, государственное обвинение поддерживал военный прокурор Дарницкого гарнизона Киева Николай Петришен.

«Сегодня суд огласил приговор – по совокупности совершенных преступлений подполковник получил восемь лет реального лишения свободы», – добавил главный военный прокурор.

Как сообщал УНИАН ранее, Апелляционный суд Киева назначил судебные заседания, в рамках которых будут рассматриваться уголовные производства относительно бывших депутатов Верховной Рады АР Крым.