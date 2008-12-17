Стельмах: курс будет 6 грн/$1, если население вернет банкам депозиты

Поднять гривню Национальный банк обещает в ближайшее время. Председатель финучреждения Владимир Стельмах заявляет – к черте - 6 гривен за доллар нацвалюта вернется, но только если население отдаст назад банкам 8 миллиардов долларов депозитов. Это - те деньги, которые были отозваны.

В НБУ также намерены проводить более активную политику на межбанке, чтобы смягчить девальвацию. Вчера на межбанке за доллар просили 8,35. Евро продавали в диапазоне 11,36 грн -11,49 грн. Нацбанк на рынок вышел и продавал доллар по 7 гривен 66 копеек.

5 канал