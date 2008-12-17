Музей Джозефа Конрада открылся в Бердичеве

В Житомирской области, в городе Бердичеве, в нижнем храме кляштора (монастыря-крепости) ордена Босых Кармелитов открыт музей великого английского писателя Джозефа Конрада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Бердичевский горисполком.

По словам мэра города Василия МАЗУРА, музей Д.Конрада открыт в храме потому, что там в 1857 году крестили будущего писателя.

В.МАЗУР уточнил, что музей отрыт при содействии городских властей, меценатов, общественности города и Посольства Республики Польша в Украине.

Справка УНИАН. Джозеф Конрад (1857-1924), английский писатель-романтик. Настоящее имя - Теодор Юзеф Конрад Коженевский.