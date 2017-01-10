Волонтер из Минобороны извинился за ложную информацию о массовой драке в Киеве с участием военных
Сотрудник Минобороны Украины и участник "Волонтерского десанта" Алексей Липириди опроверг ранее распространенную им информацию.
Соотвествующее сообщение он опубликовал в Facebook.
"Я своими глупыми действиями совершил информационную диверсию в отношении ВСУ, что повлекло за собой негативные последствия", - написал он.
Липириди написал, что увидел на видео с камер наблюдения.
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"Компания с девушками была военнослужащих, а молодняк - зачинщики конфликта. Я увидел картину в середине конфликта и понятное дело, она оказалась искаженной", - сказано в его сообщении.
Также он утверждает, что "искренне осознал совершенную ошибку и свои выводы уже сделал" и попросил прощения у ВСУ.
Как сообщал УНИАН, была распространена информация о том, что в ночь на 8 января в Киеве группа военнослужащих устроила в Киеве массовую драку.