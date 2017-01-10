Заседание суда по делу экс-"беркутовцев" перенесено из-за нарушения общественного порядка

Как сообщили УНИАН в суде, перерыв был объявлен из-за нарушения общественного порядка присутствующими в зале посетителями. Вместе с тем в суде не уточнили, о каких именно нарушениях идет речь. Следующее судебное заседание должно состояться в 11.30 17 января.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

Читайте такжеГПУ сообщила о подозрении экс-заместителю командира взвода столичного "Беркута" в деле избиения студентов на Майдане

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще троих экс-«беркутовцев»: Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.