Чернигову права человека показывают в кино

В Чернигове в третий раз проходит региональный показ фильмов Международного фестиваля "Дни документального кино о правах человека".

Как сообщила УНИАН региональный координатор фестиваля Надежда САМАРДАК, нынешний фестиваль в Чернигове посвящен Международному дню прав человека и 60-летию принятия Общей Декларации прав человека.

По ее словам, фестиваль в областном центре длится с 8 до 14 декабря. На протяжении недели документальные кинофильмы о правах человека пересмотрели черниговские ученики и студенты. На выходных проводятся так называемые "дни стихийного зрителя" – в кинотеатре имени Щорса киноленты фестиваля могут посмотреть бесплатно все желающие.

"По предварительным данным, документальные фильмы фестиваля посмотрели около тысячи жителей Чернигова. Всего в рамках Дней документального кино о правах человека демонстрируются 12 кинофильмов", - сказала Н.САМАРДАК.

Она также подчеркнула, что особенностью кинофестиваля в этом году является проведение отдельной презентации фильмов для работников органов внутренних дел в Черниговской области. Они не только посмотрели фильмы "Операция" и "Спасти рядового Михеева", но и обсудили их.

Организаторами фестиваля в Чернигове на волонтерских основах стали инициативная группа в составе представителей общественных организаций М’АРТ, "Городской молодежный центр "Жменя" и группа учеников и учителей лицея №22.

Партнерами фестиваля выступили Украинский Хельсинский союз по правам человека, Норвежский Хельсинский Комитет, Международный Фонд "Возрождение", а также ряд черниговских предприятий и общественных организаций.