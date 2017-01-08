Президент Украины Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели сильное впечатление на него в 2016 году и которые, по его мнению, достойны внимания.

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Об этом он написал в Twitter.

Это “Воспоминания” Павла Скоропадского, “25 побед Украины” Александра Палия, “Тамплиеры” Сергея Жадана, “Secondhand time” Svetlana Alexievich, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства “А-ба-ба-га-ла-ма-га” и «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930» Татьяны Филевской.