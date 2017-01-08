В оккупированном Крыму повысят тарифы на воду

Об этом сообщает "Крым.Реалии", ссылаясь на пресс-службу Госкомитета по ценам и тарифам подконтрольного России правительства Крыма.

По информации пресс-службы, ведомством установлены новые тарифы для населения и прочих категорий потребителей на нынешний год.

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«В соответствии с прогнозным планом изменения цен для потребителей в Крыму и Севастополе, для отдельных территорий, где установленный тариф на воду и стоки не достиг экономически обоснованного уровня, изменение стоимости услуг водоснабжения и водоотведения произойдет 1 января, 1 июля и 1 октября 2017 года», – говорится в сообщении.

В среднем уровень повышения тарифов для населения в сфере водоснабжения и водоотведения с 1 января 2017 года не превысит установленный уровень в 15%, утверждают в Госкомцен Крыма.

Всего в рамках тарифной кампании-2017 установлены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для 73 крымских организаций сферы водопроводно-канализационного хозяйства.