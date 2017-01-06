В Украине бушует непогода: в Черкасской области ограничили движение транспорта

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Службой автомобильных дорог в Черкасской области на автодорогах общего пользования с 16:00 6 января вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта.

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"Служба автомобильных дорог в Черкасской области сообщает, что в связи с резким ухудшением погодных условий со снегопадами, метелями, снежными заносами и резким снижением температуры, усилением ветра до 15-22 м/с, на автодорогах общего пользования Черкасской области вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 14:00 6 января в дежурном режиме находились 83 единицы техники и 109 работников облавтодора.

Напомним, что утром из-за плохой погоды было ограничено или перекрыто движение транспорта в пяти областях: Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Николаевской и Кировоградской.