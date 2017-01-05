"Пришлось помогать": в Черноморске ветераны АТО заставили провайдера отключить российский канал

Как передает Думская, они ворвались в офис оператора, представившись активистами общественной организации "Ветераны и инвалиды АТО "Рапира".

"Эти люди в военной форме стали требовать вернуть в эфир украинские телеканалы и выключить российский оппозиционный канал «Дождь», который мы временно транслируем", - отметил директор компании Владимир Яворский.

В «Рапире» подтверждают, что приходили в офис «Клена». По словам главы организации Геннадия Дашко, действия оператора являются «информационной диверсией»: «Яворский и раньше занимался этим. В марте 2014 года он продолжал транслировать российское ТВ, несмотря на агрессию в Крыму».

3 января активисты заявили на «Клен» в СБУ.

«Дали им двое суток, ничего не произошло. Пришлось помогать», — комментируют ветераны свои действия.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в ночь на 1 января из эфира исчезли центральные украинские телеканалы.