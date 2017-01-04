В Херсонской области на взятке "погорел" чиновник сельхозинспекции

В Херсонской области во время получения 21 тыс. грн взятки задержали чиновника межрайонного отделения отдела технического надзора областной Государственной сельскохозяйственной инспекции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, вымогатель за эту сумму обещал содействовать в помощи при регистрации сельскохозяйственной техники. Читайте такжеЧиновника Генпрокуратуры, которого поймали на взятке в $5 тысяч, поместили под домашний арест По данному факту проводится расследование. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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