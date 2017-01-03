Провайдер "Ланет" с 11 января прекращает трансляцию "Интера"

Об этом на своей странице в Facebook написал директор провайдера "Ланет" Марьян Ивасюк.

По его словам, "Ланет" достигла в переговорах с медиагруппами компромисса по всем критическим вопросам (синхронное подписание договоров, пакетное размещение каналов в социальном пакете, размещение каналов на первых кнопках, не увязывание условий лицензирования в кабельном ТВ и ОТТ, прочие).

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"Тем не менее, следуя реформаторскому духу изменений к Закону "Про телебачення і радіомовлення" (щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги), направленных на либерализацию экономических отношений участников рынка кабельного телевидения, мы решили поддержать конкуренцию между медиагруппами и обеспечить дополнительные возможности для независимых телеканалов", - заявил Ивасюк.

"Стимулируя медиагруппы к конкуренции, в 2017 году в нашей кабельной сети будут ретранслировать каналы только 3 из 4 медиагрупп. Основываясь на текущих рейтингах телесмотрения, группой не попавшей в число остающихся стала "Inter Media Group", - написал директор провайдера.

"По просьбе дистрибьютора группы "Inter Media Group", на время праздников (до 10 января) их телеканалы продолжат ретранслироваться в нашей сети", - подытожил он.

Как известно, в состав "Inter Media Group" входят телеканалы Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм, Интер +.

Ранее в компании Ланет заявили, что с 1 января отключат каналы крупнейших медиагруп, если они не изменят условия своих требований о введении для провайдеров абонплаты за трансляцию каналов.