Фасад скандального театра на Подоле забросали черной краской (фото)

Об этом на странице единства "Община Андреевского спуска" в Facebook сообщил киевлянин Алексей Кулишенко.

"Я не сторонник таких действий. Но люди у нас какие-то...нервные", - написал Алексей Кулишенко.

Как сообщал УНИАН, появление нового фасада театра на Подоле вызвало возмущение киевлян из-за его внешнего вида, который не соответствует архитектурному ансамблю Андреевского спуска. Те, кому он нравится, утверждают, что это хороший образец современной архитектуры.

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Открытие Театра на Подоле запланировано на весну 2017 года, ко Дню театра. 29 ноября в Киеве открыли фасад здания. Строительство объекта было начато в 2004 году. Потом из-за нехватки средств работы были остановлены, сдача объекта была отложена.

В 2015 году было принято решение о привлечение меценатских средств. Меценатом строительства выступила корпорация Roshen.