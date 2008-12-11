Лидеры инфляции – Харьковская область и город Киев

В Севастополе - 0,1%

Согласно сообщению Госкомстата Украины, наибольшая инфляция в ноябре зафиксирована в: Харьковской области - 3,1%; городе Киеве - 2,7%; Днепропетровской области - 2,3%; Тернопольской области - 2,1%; Киевской области -2,1%; Житомирской области - 2,1%; Николаевской области - 2,0%. Наименьшие размеры инфляции в ноябре наблюдались в: городе Севастополе - 0,1%; Автономной республике Крым - 0,4%; Херсонской области -0,5%. Напомним, инфляция в ноябре 2008 года в целом по Украине составила 1,5%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter