Лидеры инфляции – Харьковская область и город Киев

12:53, 11 декабря 2008
Общество
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В Севастополе - 0,1%

Согласно сообщению Госкомстата Украины, наибольшая инфляция в ноябре зафиксирована в:

Харьковской области             - 3,1%;

городе Киеве                           - 2,7%;

Днепропетровской области   - 2,3%;

Тернопольской области          - 2,1%;

Киевской области                   -2,1%;

Житомирской области            - 2,1%;

Николаевской области            - 2,0%.

Наименьшие размеры инфляции в ноябре наблюдались в:

городе Севастополе                     - 0,1%;

Автономной республике Крым  - 0,4%;

Херсонской области                     -0,5%.

Напомним, инфляция в ноябре 2008 года в целом по Украине составила 1,5%.

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