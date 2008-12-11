Лидеры инфляции – Харьковская область и город Киев
12:53, 11 декабря 2008Общество
2142 0
В Севастополе - 0,1%
Согласно сообщению Госкомстата Украины, наибольшая инфляция в ноябре зафиксирована в:
Харьковской области - 3,1%;
городе Киеве - 2,7%;
Днепропетровской области - 2,3%;
Тернопольской области - 2,1%;
Киевской области -2,1%;
Житомирской области - 2,1%;
Николаевской области - 2,0%.
Наименьшие размеры инфляции в ноябре наблюдались в:
городе Севастополе - 0,1%;
Автономной республике Крым - 0,4%;
Херсонской области -0,5%.
Напомним, инфляция в ноябре 2008 года в целом по Украине составила 1,5%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter