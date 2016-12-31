Гройсман рассказал о состоянии подготовки к "Евровидению-2017"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Гройсман отметил, что одним из событий уходящего года - стала победа Джамалы на "Евровидении" и сейчас идет работа по подготовке "Евровидения-2017".

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"Накануне Нового года проверил состояние дел. Уже есть договоренность с шоу-продюсером Стивом Барлоу, для которого "Евровидения-2017" станет уже шестым. Подписан договор со студией дизайна сцены - Wider Design. Определено место проведения и подписан договор с Международным Выставочным Центром. Проведены предварительные переговоры между НТКУ и Министерством экономики Украины относительно максимального применения системы Система публичных электронных закупок ProZorro и проведения открытых и прозрачных тендерных процедур ", - написал премьер.

Гройсман также подчеркнул, что "наша задача - провести конкурс на высоком организационном уровне и мы проведем "Евровидения-2017" в Киеве на высшем уровне!".