Новая Зеландия одной из первых встретила Новый год (видео)
13:33, 31 декабря 2016Общество
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Новый год в Окленд пришел в 13:00 по Киеву.
Фейерверк в Окленде / insta.lilli
Жители Новой Зеландии, островов Киритимати в Океании и Чатем в Тихом океане уже вступили в 2017 год. В столице Новой Зеландии Окленде люди сорались у башни казино Sky city с которой запускали праздничный фейерверк.
WATCH: New Zealand is the first country to enter the year 2017 https://t.co/sDo55hwVGtpic.twitter.com/0pTxhw11xY— CNN Philippines (@cnnphilippines) 31 грудня 2016 р.
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Новость в сюжете: Празднование Нового года 2017