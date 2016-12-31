Новая Зеландия одной из первых встретила Новый год (видео)

13:33, 31 декабря 2016
Общество
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Новый год в Окленд пришел в 13:00 по Киеву.

insta.lilli

Жители Новой Зеландии, островов Киритимати в Океании и Чатем в Тихом океане уже вступили в 2017 год. В столице Новой Зеландии Окленде люди сорались у башни казино Sky city с которой запускали праздничный фейерверк.

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HNY !!!!!!! Welcome 2017 #newzealand #auckland #crying #amased #woohooooo

Фото опубликовано Idolise your creators (@myidolapp___)

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Новость в сюжете: Празднование Нового года 2017
Теги: #Новая Зеландия