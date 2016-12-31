Новая Зеландия одной из первых встретила Новый год (видео)

Жители Новой Зеландии, островов Киритимати в Океании и Чатем в Тихом океане уже вступили в 2017 год. В столице Новой Зеландии Окленде люди сорались у башни казино Sky city с которой запускали праздничный фейерверк.

WATCH: New Zealand is the first country to enter the year 2017 https://t.co/sDo55hwVGtpic.twitter.com/0pTxhw11xY — CNN Philippines (@cnnphilippines) 31 грудня 2016 р.

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