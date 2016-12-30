"Свято наближається": Львов украсили к новогодним праздникам (фоторепортаж)
17:54, 30 декабря 2016Общество
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До Нового года осталось чуть меньше недели. Праздничное настроение невольно охватывает весь Львов. На улицах города появляются яркие иллюминации, необычные композиции и немало новогодних украшений.
Праздничному настроению способствуют и витрины местных магазинов / УНИАН
Об этом сообщает 32.ua.
На центральных улочках Львова уже повсюду царит праздничная атмосфера. Куда не глянь, можно увидеть разнообразный новогодний декор.
Самодельные снежинки, яркая иллюминация и украшенные елки – от увиденного прохожие не могут отвести взгляд. Праздничному настроению способствуют и витрины местных магазинов.
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Там можно заметить необычные композиции на праздничную тематику. Львовяне и гости города поражены творческими идеями предпринимателей.
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