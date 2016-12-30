"Свято наближається": Львов украсили к новогодним праздникам (фоторепортаж)

Об этом сообщает 32.ua.

На центральных улочках Львова уже повсюду царит праздничная атмосфера. Куда не глянь, можно увидеть разнообразный новогодний декор.

Самодельные снежинки, яркая иллюминация и украшенные елки – от увиденного прохожие не могут отвести взгляд. Праздничному настроению способствуют и витрины местных магазинов.

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Там можно заметить необычные композиции на праздничную тематику. Львовяне и гости города поражены творческими идеями предпринимателей.