Порошенко одобрил ограничение доступа на украинский рынок пропагандистской литературы из РФ

14:41, 30 декабря 2016
Общество
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законы по ограничению доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания (№ 5114).

Порошенко подписал закон относительно ограничения доступа к рынку литературы по России / president.gov.ua

Об этом говорится на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений к некоторым законам относительно ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания (№ 5114).

Предложенными изменениями в Закон “Об издательском деле” дополняется статьей 28-1 "Ввоз с территории государства-агрессора, временно оккупированной территории Украины издательской продукции, которая может быть распространена на территории Украины".

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В статье 28 закона "Об издательском деле" отмечается, что в издательском деле запрещается выпускать в мир, изготавливать и/или распространять продукцию, содержащую материалы (высказывания, призывы и т.д.), содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны, насилия, коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека, здоровье населения; продукцию, содержащую популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности; оправдывают и признают правомерной оккупацию территории Украины.

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