В Луганске ограбили Правэксбанк, в котором не было ни одного сейфа

В Луганске двое неизвестных 9 декабря в 16.30 ограбили отделение «Правэксбанка».

Как сообщает сайт Управление МВД в Луганской области, неизвестные ворвались в помещение банка и, угрожая оружием, завладели деньгами в сумме 300 тыс. грн. Никто из сотрудников банка не пострадал.

По словам начальника отдела связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области Татьяны ПОГУКАЙ, отделение банка не было оборудовано камерой наблюдения. Кроме того, у банка не было ни одного сейфа, а деньги хранились в коробках из-под ксерокса.

Проводится оперативно-поисковая работа по установлению лиц, совершивших ограбление.