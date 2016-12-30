"Две ночи не спали, около 2 тысяч километров проехали": Тандит сообщил подробности передачи боевикам 15 сепаратистов

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы отдали тех, кто уже после того, как вышли из автобуса за линией соприкосновения, стали возвращаться ко мне и благодарить", - говорится в его сообщении.

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Также Тандит отметил, что были деструктивные высказывания и раздражения обеих, что Украина передала 15 человек сразу.

"Две ночи не спали, около 2 тыс. километров проехали, уставшие, эмоционально вымотанные, но - счастливые! ...потому, что сделали, что обещали", - подытожил советник главы СБУ.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передача состоялась 29 декабря в районе населенного пункта Майорск в рамках ранее данного украинской стороной обещания передать "безвозмездно" 15 боевиков, которые содержатся на контролируемой украинскими властями территории. Также относительно передачи пленных, которых боевики удерживают у себя, Гитлянская сказала, что это зависит от них.