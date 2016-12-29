В Новогоднюю ночь харьковский метрополитен будет работать дольше
12:04, 29 декабря 2016Общество
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Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января продлит работу на два часа - до 3:00.
Харьковский метрополитен в ночь с 31 декабря на 1 января продлит работу на два часа - до 3:00 / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на департамент инфраструктуры, также будут разработаны графики движения дополнительных ночных трамвайных и троллейбусных маршрутов от станций метро с учетом продления работы метрополитена.
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Кроме того, автоперевозчикам предложено установить график движения автобусов, которые следуют от станций метрополитена, до 4:00 1 января.
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