Украина требует от РФ немедленной отмены приговора 4 крымским татарам

Об этом говорится в сообщении МИД.

«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Северо-Кавказского окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону) от 7 сентября 2016 года осудить граждан Украины, незаконно арестованных в начале 2015 года ФСБ РФ на оккупированной территории АР Крым по обвинению в организации деятельности террористической организации, и посадить Руслана Зайтуллаева на 7 лет, Ферата Сайфуллаева, Рустема Ваитова и Нури Примова на 5 лет», - сказано в нем.

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В МИДе подчеркивают, что судебный процесс по делу этих граждан Украины является ярким свидетельством продолжающихся репрессий российской оккупационной власти в отношении крымскотатарского народа.

«Беспочвенность судебного решения, игнорирование предоставленных защитой доказательств о непричастности наших соотечественников к террористической деятельности, осуществлению или планированию каких-либо насильственных действий, а также многочисленные вопиющие нарушения в ходе досудебного следствия и судебного процесса является убедительным доказательством того, что украинские граждане стали политическими заложниками агрессивной политики России против Украины. Мы решительно осуждаем организованный российской властью очередной судебный фарс и требуем от Российской Федерации немедленного отмены приговора», - говорится в комментарии.

МИД также призвал международное сообщество продолжить давление на Москву с целью немедленного прекращения масштабных нарушений прав человека и освобождения всех политических заключенных и незаконно удерживаемых граждан Украины.

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Как сообщал УНИАН, 7 сентября суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя оккупированного Севастополя Зайтуллаева, которого российские власти называют организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир», к 7 годам колонии общего режима, а Сайфуллаев, Ваитов и Примов получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.

Суд над Зайтуллаевым, Ваитовым, Примовым и Сайфуллаевым начался в июне. Их арестовали зимой 2015 года в Севастополе.

Деятельность исламистской организации «Хизб ут-Тахрир» в России запрещена, там она признана террористической.