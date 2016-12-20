В Одесской области установлен рекорд Украины по самому массовому параду Святых Николаев

В районном центре Доброслав (Лиманский район) Одесской области установлен рекорд Украины по самому массовому параду Святых Николаев.

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Как сообщили УНИАН, в Доброславском поселковом совете, рекорд официально зафиксирован вечером 19 декабря представителем Национального реестра рекордов Украины.

Диплом в номинации «Рекорд по самому массовому параду Святых Николаев» вручен главе поселкового совета Людмиле Прокопечко.

Как пояснила Прокопечко, в параде приняли участие 673 человека.

Люди в бело-голубых стилизованных костюмах прошли по улицам Доброслава колонной – на центральную площадь поселка городского типа, к большой елке.

В установлении рекорда приняли участие местные жители разного возраста – от пожилых людей до соответственно наряженных маленьких детей, которых родители везли в колясках. Некоторые дети ехали на велосипедах. Часть участников парада одели белые бороды.

В колонне была также "колесница" (стилизованная телега), запряженная "оленем" (лошадью, украшенной соответствующим образом), в которой находились Снегурочка и Святой Николай.

На площади состоялся праздничный концерт. Каждый наряженный ребенок получил подарок. Всех участников мероприятия угощали чаем и сладостями.