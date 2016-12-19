СБУ: в Одесской области разоблачили продавцов шпионских российских GPS-трекеров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, разветвленную сеть продаж специальных технических средств негласного получения информации - GPS-трекеров с встроенными сверхчувствительными микрофонами - разоблачили сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.

Читайте такжеМинобороны изъяло из еще одной школы под Станицей Луганской шпионское оборудование боевиков (фото)

Устройства были изготовлены российским предприятием, которое тесно сотрудничает с ФСБ, по заказу украинской структуры - одного из ведущих участников отечественного рынка по продаже GPS-трекеров. Отмечается, что с помощью конструктивных особенностей и специального программного обеспечения данной продукции россияне могли активировать микрофоны трекеров и тайно прослушивать разговоры.

Скрывая от клиентов дополнительные возможности устройств, представители украинского предприятия продавали их на территории Украины через разветвленную сеть магазинов портативной электроники.

Во время обысков в Днепре и Одессе сотрудники СБУ изъяли большое количество GPS-трекеров с вмонтированными микрофонами, приборы блокировки радиосигналов (глушилки), наличные средства, полученные от реализации продукции, документальные материалы и компьютерную технику с данными заказа и реализации устройств.

Также правоохранители 16 декабря задержали директора украинской фирмы, который организовал незаконную сделку. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается следствие. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности, а также мотивы, которыми они руководствовались при распространении в Украине «шпионской» техники из страны-агрессора.