Мощь ВВС Украины: в сети показали авиаудары Су-25 по учебным целям (видео)

Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале.

Судя по всему, видео снято камерами наблюдения, установленными на одноместный бронированный штурмовик Су-25, который и запускал ракеты Х-25МЛ.

Читайте также"Бочка" в исполнении Ан-32: как украинский самолет "порвал" небо фигурами высшего пилотажа (видео)

Х-25МЛ - авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. С ее помощью уничтожают бронетехнику, радиолокационные станции, надводные корабли и другие цели.

Су-25 предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные, медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты).

Ранее в сети появилась любительская видеозапись опасного маневра в исполнении пилота истребителя Су-27 ВСУ с бортовым номером 38.