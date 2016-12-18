В Мариуполе закроют все школы на карантин из-за эпидемии гриппа

В Мариуполе с завтрашнего дня, 19 декабря, все школы города закрываются на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского горсовета.

«...с 19.12.2016 вводятся мероприятия на период эпидемического подъема заболеваемости населения ОРВИ и гриппом», - сообщили в горсовете.

В сообщении отмечается, что такие мероприятия обусловлены тем, что в городе вдвое выросло количество случаев заболевания гриппом и ОРВИ среди детей-школьников.

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«До 175 возросло количество детей, находящихся на стационарном лечении в больницах. На карантин уже были закрыты 52 класса в 12 школах Мариуполя», - говорится в сообщении.

Напомним, учитывая высокую изменчивость вирусов гриппа с учетом обновленного состава вирусов, которые вероятно будут циркулировать на территории страны, ухудшение социально-экономической ситуации в новом сезоне можно ожидать увеличения количества заболевших в Украине до 8 млн. лиц.

Среди инфекционных заболеваний, которые официально регистрируются в Украине, грипп и ОРВИ в общей совокупности составляют более 90%. Ежегодно практически каждый шестой житель Украины привлекается к эпидемическому процессу по гриппу и ОРВИ. Ежегодно эпидемический сезон гриппа длится ориентировочно с сентября - октября по март - апрель. В этот период наибольший риск заразиться опасным недугом.