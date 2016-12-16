В деле об убийствах силовиков на Майдане фигурирует оружие из зоны АТО и подставной майор из числа митингующих - расследование

По данным Министерства внутренних дел, в период с 18 февраля по 2 марта 2014 года погибло 20 представителей силовых структур, говорится журналистском расследовании Realist.online. Половина из них служили в Киеве, хотя в списке убитых есть силовики из разных регионов страны. Среди погибших семь сотрудников экс-спецподразделения «Беркут», а также три инспектора бывшей Госавтоинспекции, которых расстреляли под Киевом 2 марта 2014 года.

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Журналисты в ходе расследования выяснили, что в убийстве силовиков 18−20 февраля подозревают «подставного майора». А еще, по данным следствия, в «беркутовцев» могли стрелять из оружия, которое потом фигурировало в АТО.

Так, согласно данным Единого реестра судебных решений, производство № 757/17178/16-к, в котором объединены расследования смертей силовиков на Майдане, стали рассматривать летом 2015 года. За это время состоялось несколько десятков слушаний, большинство из которых заканчивались постановлениями об изъятии разного рода улик на экспертизу.

В деле, которое ведет Печерский райсуд Киева, речь идет об убийстве «двух и более» сотрудников экс-спецроты «Беркут», служащих Внутренний войск и сотрудников столичной милиции. Также в материалах рассматривается нанесение телесных увечий силовикам. Все эпизоды датированы — 18−20 февраля 2014 года.

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Отмечается, что дело разбито на несколько частей: в частности, в материалах Единого реестра судебных решений есть данные о том, что в феврале 14-го в «беркутовцев» стреляли из того же оружия, которое фигурировало в скандальном расстреле блокпоста «ДНР» 20 апреля 2014 года под Славянском. По данным следствия, из него были убиты двое силовиков и еще трое были ранены.

«Расследованием установлено, что убийства военнослужащих ЛИЦО12 и ЛИЦО14, а также причинение огнестрельных и телесных повреждений ЛИЦУ16, ЛИЦУ17 и ЛИЦУ18 были сделаны из одного экземпляра оружия. Также установлено, что это же оружие применялось 20.04.2014 года около 14:00 во время столкновения на блокпосте на дороге между селами Былбасовка и Черкасское Славянского района Донецкой области, в ходе которого были убиты трое человек из числа так называемого ополчения ДНР, и ранено двоих человек со стороны нападающих», — сказано в постановлении Печерского райсуда.

Как известно, 20 апреля 2014 года под Славянском произошло одно из первых столкновений террористов и сил АТО. Этот бой был окутан слухами, которые активно распространяла сторона «ДНР». Тогда же родилась легенда про «всемогущественную визитку Яроша», которую террористы нашли на месте перестрелки.

В апреле этого года сам лидер Правого сектора Дмитрий Ярош в интервью изданию Цензор. Нет подтвердил, что 20 апреля 2014 года на блокпосте под Славянском было столкновение с его личным участием, однако, обстоятельства боя были совсем не такими, как описывала сторона террористов.

По словам Яроша, наступать на вражеские формирования решила немногочисленная группа патриотов из «Правого сектора», также в числе смельчаков, отважившихся поехать в апреле-2014 под Славянск были мужчины, не имеющие отношения к ПС. Среди последней категории был и киевлянин Михаил Станиславенко. Именно у него была та самая визитка Яроша и водительские права, которые потом активно показывали по телеканалам РФ «в доказательство, что киевская хунта свирепствует на Донбассе».

20 апреля 2014 года, по словам Яроша, на блокпосте под Славянском погиб Михаил Станиславенко, а еще был серьезно ранен боец ПС Ярослав Антонюк с позывным «Бурый».

«У каждого ствола была отдельная история. У меня лично был АКСУ – короткоствольный, были и АКС обычные, но далеко не новые, а большинство – это были охотничьи карабины «Сайга». Было две винтовки снайперские, но не было ночных прицелов и было мало патронов», - рассказывал в интервью Ярош.

26-летнего (тогда 23-летнего — УНИАН) Антонюка доставили в больницу в Харьковской области, где врачи в прямом смысле слов спасли парню жизнь. Сейчас у «Бурого» первая группа инвалидности — у него отсутствует треть черепа, полупарализована вся левая часть тела.

При этом, удостоверений участников боевых действий, согласно заявлению Дмитрия Яроша, нет ни у покойного Станиславенко, ни у «Бурого», который до сих пор нуждается в серьезной реабилитации.

Тем временем, согласно информации, размещенной в Едином реестре судебных решений, после боя на блокпосте под Славянском пострадал не один, а двое членов «Правого сектора». В материалах дела сказано, что 20.04.2014 г. в одну из больниц Харьковской области обратилось двое человек с огнестрельными ранениями.

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Судя по всему, ЛИЦО20, о котором говорится в материалах дела, — это и есть Ярослав Антонюк: описание ранения «Бурого» из материалов производства совпадает с описанием ранения, о котором Ярош рассказывал в интервью.

«Установлено, что 20.02.2014 около 4 час. 55 мин. в Барвенковский Р О УМВД Украины в Харьковской области с приемного отделения Барвенковской ЦРБ поступило сообщение о том, что в больницу за медицинской помощью обратилось ЛИЦО19 с огнестрельным ранением левого бедра и ЛИЦО20 с огнестрельным ранением головы и другими телесными повреждениями. Как объяснило ЛИЦО19, указанные телесные повреждения они получили во время столкновения недалеко от блокпоста в Славянском районе Донецкой области», — говорится в постановлении Печерского райсуда.

Кроме этого, как выяснили журналисты, в одном из эпизодов следствие расследует убийства двоих рядовых срочной службы из части № 3030 Внутренних войск (сейчас Нацгвардия — УНИАН). 18 февраля 2014 года Иван Теплюк (получил тяжелое огнестрельное ранение в голову, от которого скончался на месте) и Максим Третьяк (получил тяжелое огнестрельное ранение в область шеи, от которого скончался в машине скорой помощи), стрелки 1-й патрульной роты 1-го патрульного батальона ВВ МВД Украины, получили огнестрельные ранения, когда стояли в оцеплении в центре Киева. По словам близких ребят, оба были призваны на срочную службу в 2013-м и не рассказывали родителям, что у них был приказ выходить против активистов Майдана.

Согласно информации, размещенной в ЕдРДР, в убийстве солдат-срочников подозревают «подставного майора». По данным следствия, к смертям солдат из в\ч 3030 может быть причастен один из активистов Майдана, у которого обнаружили «погоны сотрудника милиции, которые соответствуют специальному званию „майор“, предмет, похожий на пистолет „Astra“, пару налокотников и наколенников, бронежилет с надписью „Скиф“ с повреждениями овальной формы на задней части, шапку черного цвета с вырезами для глаз, металлические наручники».

«В ходе проведения досудебного расследования установлено, что 18.02.2014 на ул. Крещатик в г. Киев во время массовых акций протеста вследствие полученных огнестрельных ранений погибли военнослужащие военной части 3030 ЛИЦО3 (огнестрельное ранение лица и шеи) и ЛИЦО4 (огнестрельное ранение шеи, грудей и живота). Так, досудебным расследованием установлено, что к противоправным действиям относительно правоохранителей с применением огнестрельного оружия, а также к завладению принадлежащих им предметов экипировки, возможно причастно ЛИЦО5, которое принимало участие в митинге», — сказано в материалах дела № 757/17178/16-к.