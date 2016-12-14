Арестован глава поселка на Донетчине, который инициировал "референдум" о признании "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Ранее сегодня председателю пгт. Мироновский сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Ему грозит до 5 лет заключения.

Установлено, что 7 мая 2014 года, председательствуя на заседании Мироновского поселкового совета, чиновник внес в повестку дня сессии вопрос о проведении на территории поселка референдума о признании террористической организации «ДНР» и в дальнейшем лично положительно проголосовал за это решение.

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При этом он пообещал предоставить помещение для обустройства так называемых «избирательных участков» и подписать соответствующее решение для этого, организацию через представителей террористов «ДНР» «выездных комиссий для голосования», установку времени работы так называемых «избирательных участков» и разъяснение гражданам порядка участия в незаконном референдуме.

На основании подписанного поселковым председателем решения о выделении Мироновского дворца культуры для проведения голосования был организован и проведен незаконный референдум.